Путин заявил о важной роли ВМФ в решении задач СВО

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Военно-морской флот (ВМФ) России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции и остается основным элементом обеспечения безопасности страны. Об этом заявил Владимир Путин в ходе получения докладов от командующих флотами.

"Сегодня мы не только вспоминаем выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы наших прославленных флотоводов, а собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России", – отметил он.

Как подчеркнул российский лидер, корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием, а морпехи сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Глава государства обратил внимание, что вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой.

Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, в свою очередь, доложил, что в этом году в состав флота принято 20 кораблей. До конца года в него войдет еще 21 единица, в том числе первый атомный подводный крейсер "Пермь" проекта "Ясень-М", вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон".

Ранее главком ВМФ также указывал, что тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершает испытания после модернизации и войдет в состав флота в 2026 году. Вместе с тем 1 июля был сформирован первый полк беспилотных систем на Северном флоте, второй планируется создать на Тихоокеанском флоте в 2027 году. Структура подразделения – дивизионного состава: два дивизиона надводных беспилотников и один подводный.

