В ОП РФ призвали оборудовать в аэропортах дополнительные зоны для семей с детьми

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Общественная палата России предложила оборудовать в "чистых" зонах аэропортов специальные пространства для семей с детьми. С инициативой в интервью ТАСС выступил председатель комиссии ОП РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

По его мнению, комнаты матери и ребенка необходимо размещать не только в зонах регистрации, но и за предполетным контролем. Эксперт подчеркнул, что при многочасовых задержках рейсов родителям приходится находиться с детьми в общих залах ожидания, где отсутствуют необходимые условия.

В связи с этим он также призвал оснастить "чистые" зоны игровыми пространствами. Кроме того, Рыбальченко отметил важность навигации: такие места должны быть специально промаркированы.

Наличие соответствующих указателей позволит родителям точно знать, где они могут комфортно расположиться с детьми в ожидании вылета.

Ранее в ОП предложили обеспечивать семьям с детьми приоритетный выход из самолетов. Кроме того наряду с багажными тележками необходимо внедрить детские коляски-трости, чтобы облегчить передвижение семей с детьми.