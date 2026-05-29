29 мая, 12:33

Транспорт

Стандарт комнат матери и ребенка на транспортных объектах утвердили в РФ

Минтранс России утвердил единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Распоряжение подписал глава ведомства Андрей Никитин, передала пресс-служба министерства.

Новые правила предусматривают создание многоуровневой системы обслуживания, которая учитывает тип объекта, пассажиропоток и потребности семей с детьми разных возрастов.

Никитин напомнил, что требования к проектированию комнат матери и ребенка на транспортных объектах уже существуют, однако Минтранс разработал единые подходы к их оснащению.

"По результатам внедрения стандарта мы получим единую, понятную и безопасную инфраструктуру для семей с детьми во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах", – добавил чиновник.

Как указали в ведомстве, раньше для разных видов транспорта действовали разные требования. Теперь подход будет единым. В настоящее время 189 аэропортов и 306 железнодорожных вокзалов страны оснащены комнатами матери и ребенка.

Стандарт учитывает, сколько времени пассажиры проводят на объекте и какой там поток людей. Всего выделяется три уровня: базовый, средний и расширенный. В первом случае подразумевается небольшой пассажиропоток, поэтому будет предусмотрена универсальная кабина с пеленальным столиком и возможностью приобрести средства детской гигиены.

На среднем уровне будет пространство из двух зон: зоны кормления (с отдельными капсулами и семейным туалетом) и игровая зона для детей до шести лет.

Расширенный уровень рассчитан на большие транспортные узлы. Там появятся максимально оборудованные комнаты с зонами пеленания, кормления, отдыха и специальными игровыми пространствами.

В комнатах предусмотрят зоны для ухода за детьми разных возрастов. В зависимости от объекта это могут быть:

  • места для пеленания;
  • зона кормления;
  • семейный туалет;
  • игровая зона;
  • зона отдыха;
  • возможность приобрести средства детской гигиены.

"Стандарт охватывает все этапы работы с детскими пространствами – от проектирования до эксплуатации. Это поможет сделать их безопасными, доступными и удобными для разных категорий пассажиров", – пояснили в Минтрансе.

Ранее член Общественной палаты России Сергей Рыбальченко предложил предоставлять семьям с детьми приоритетный выход из самолетов. По его словам, пассажиры с детьми сдают коляски при входе на борт, а после приземления им необходимо ждать, когда их выдадут, из-з чего нередко они покидают воздушное судно последними.

