29 мая, 12:33
Стандарт комнат матери и ребенка на транспортных объектах утвердили в РФ
Минтранс России утвердил единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Распоряжение подписал глава ведомства Андрей Никитин, передала пресс-служба министерства.
Новые правила предусматривают создание многоуровневой системы обслуживания, которая учитывает тип объекта, пассажиропоток и потребности семей с детьми разных возрастов.
Никитин напомнил, что требования к проектированию комнат матери и ребенка на транспортных объектах уже существуют, однако Минтранс разработал единые подходы к их оснащению.
"По результатам внедрения стандарта мы получим единую, понятную и безопасную инфраструктуру для семей с детьми во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах", – добавил чиновник.
Как указали в ведомстве, раньше для разных видов транспорта действовали разные требования. Теперь подход будет единым. В настоящее время 189 аэропортов и 306 железнодорожных вокзалов страны оснащены комнатами матери и ребенка.
Стандарт учитывает, сколько времени пассажиры проводят на объекте и какой там поток людей. Всего выделяется три уровня: базовый, средний и расширенный. В первом случае подразумевается небольшой пассажиропоток, поэтому будет предусмотрена универсальная кабина с пеленальным столиком и возможностью приобрести средства детской гигиены.
На среднем уровне будет пространство из двух зон: зоны кормления (с отдельными капсулами и семейным туалетом) и игровая зона для детей до шести лет.
Расширенный уровень рассчитан на большие транспортные узлы. Там появятся максимально оборудованные комнаты с зонами пеленания, кормления, отдыха и специальными игровыми пространствами.
В комнатах предусмотрят зоны для ухода за детьми разных возрастов. В зависимости от объекта это могут быть:
- места для пеленания;
- зона кормления;
- семейный туалет;
- игровая зона;
- зона отдыха;
- возможность приобрести средства детской гигиены.
"Стандарт охватывает все этапы работы с детскими пространствами – от проектирования до эксплуатации. Это поможет сделать их безопасными, доступными и удобными для разных категорий пассажиров", – пояснили в Минтрансе.
Ранее член Общественной палаты России Сергей Рыбальченко предложил предоставлять семьям с детьми приоритетный выход из самолетов. По его словам, пассажиры с детьми сдают коляски при входе на борт, а после приземления им необходимо ждать, когда их выдадут, из-з чего нередко они покидают воздушное судно последними.
