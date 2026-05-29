Депутат Нилов призвал жестко контролировать выдачу государственных и иных наград в РФ

В Общественной палате встревожены выдачей наград, похожих на государственные, различными организациями и НКО, а также продажей их имитаций на маркетплейсах. Можно ли регулировать эту сферу, разбиралась Москва 24.

Фейковая слава

Ситуация с неправомерным ношением наград в России стала неконтролируемой из-за массового производства и бесконтрольной выдачи, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на члена Общественной палаты (ОП) РФ Екатерину Колотовкину.

По ее словам, зачастую такие знаки внешне неотличимы от государственных наград вроде звезд Героев России. При этом, как пояснила журналист Анастасия Кашеварова, это уже наболевшая тема. Фонды, НКО, частные лица и организации делают собственные медали и раздают их без всякого контроля. Некоторые военные надевают "общественные" награды ради количества, не имея злого умысла, при этом мошенники и липовые ветераны СВО используют их для обмана граждан и сбора денег.

Кашеварова высказала опасение, что после окончания спецоперации мошенники "выйдут на улицы попрошайничать". Кроме того, самые злостные нарушители уже сегодня идут в школы и выступают перед подростками.

Издание со ссылкой на участника СВО Константина Вознюка также отметилo, что злоумышленники часто спекулируют поддельными или незаслуженными наградами при проблемах с законом. Из-за закрытого характера многих наградных приказов Минобороны и невозможности проверить статус бойца сотрудники ФСБ и уголовного розыска вынуждены верить нарушителям. В итоге суды зачастую проявляют к ним необоснованное снисхождение, добавил Вознюк.

Как отметили журналисты, ситуацию усугубляют и маркетплейсы, где свободно продаются неотличимые от оригинала копии медалей. Опрошенные изданием эксперты отметили, что для борьбы с этим явлением необходимо вводить жесткие законодательные меры.

Ранее в Госдуме уже предлагали ввести штрафы за имитацию госнаград: изготовление, продажу или покупку знаков, похожих на настоящие. По мнению депутата Дмитрия Гусева, наказание нужно ввести в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч для должностных лиц, и от 85 до 100 тысяч для юрлиц с конфискацией знаков. Тем не менее законопроект отклонили после предварительного рассмотрения.

Ответить по закону

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал Москве 24, что регулярно сталкивается с ситуациями, когда в магазинах и на маркетплейсах продают различные медали, ордена, награды, которые по внешним признакам очень напоминают государственные.

"Это аморально и недопустимо. В таких случаях я обязательно обращаюсь в правоохранительные органы", – подчеркнул депутат.

Он напомнил, что на сегодняшний день существует ответственность за производство, распространение и сбыт наград, но нет за ношение. Депутаты разных фракций уже неоднократно предпринимали попытки внести соответствующую статью в Административный кодекс, однако пока этот вопрос окончательно не решен.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов При этом непонятно, на каком основании общественные организации, политические партии, просто граждане разрабатывают дизайн и вручают что-либо. А те, кто получает, порой близко не имеют никакого отношения к тем фактам или тем обстоятельствам, за которые награды положены.

Более того, недопустимо, когда организовываются торжественные церемонии, где вручают медали, ордена, придумывают названия, заслуги и степени. То есть все, чтобы награждение полностью совпадало и визуально, и по содержанию с государственными наградами, указал Нилов.

"Это дискредитация, плевок в лицо тем, кто действительно заслужил и получил награду, зарабатывая кровью, потом, рискуя жизнью, трудясь много лет", – подчеркнул парламентарий.

Он добавил: все, что касается государственных, ведомственных, муниципальных наград и иных знаков отличия, должно жестко контролироваться. Если говорить про незаслуженное ношение настоящих наград, то это считается нарушением, за которое предусмотрена ответственность, к тому же медаль изымают. Гражданин не может надеть даже оригинал, если он ему не принадлежит, подчеркнул депутат.

В свою очередь, адвокат Андрей Конышев в беседе с Москвой 24 отметил, что на сегодняшний день регулировать сложившуюся ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов.

"Статья о приобретении или сбыте официальных документов и государственных наград (324 УК РФ) предусматривает разные наказания, вплоть до штрафа до 80 тысяч рублей либо исправительных работ на срок до 1 года", – рассказал эксперт.

В случае если кто-либо обнаружил факт продажи или незаконного использования госнаград, орденов или прочего (например, человек с этими документами пытается обратиться за назначением пенсии либо просто не имеет отношения к боевым действиям, но надел на себя медали), то может написать заявление в полицию, добавил Конышев.





Андрей Конышев адвокат Правоохранительные органы занимаются проверкой таких лиц и наличия оснований для ношения наград. Все это будет изучаться в рамках доследственной проверки дознавателем или следователем.

Что касается реплик, которые продаются под видом наград, все зависит от экспертизы. Если она докажет, что это фальсификация, то возбуждается уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" (статья 327 УК РФ). В таком случае наказание может быть различное, начиная от ограничения свободы до 2 лет, заканчивая лишением свободы на тот же срок, заключил Конышев.