29 мая, 14:42

Депутат ГД Нилов: ряженые "ветераны СВО" плюют в лицо настоящим героям

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Ситуация с ростом ряженых "ветеранов СВО", покупающих награды на маркетплейсах или получающих их от разных негосударственных организаций, является плевком в лицо настоящим героям. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Москвой 24.

На проблему, ставшую неконтролируемой, ранее обратили внимание в Общественной палате РФ. Там выразили обеспокоенность доступностью наград для всех желающих, а также массовым производством и вручением их фондами, НКО и частными лицами. Тенденция приводит к разным злоупотреблениям. Нередки случаи, когда обладатели таких наград пытаются избежать ответственности, используя статус ветерана.

Нилов рассказал, что он стал регулярно сталкиваться с ситуациями, когда на маркетплейсах или в магазинах продают различные медали, ордена, награды, которые по внешним признакам очень напоминают государственные. По его мнению, это аморально и недопустимо.

"В таких случаях я обязательно обращаюсь в правоохранительные органы. Есть ответственность за производство, распространение, сбыт наград, но нет за ношение", – пояснил парламентарий.

По его словам, депутаты разных фракций неоднократно пытались внести соответствующие изменения в административный кодекс. Однако этот вопрос до сих пор не удалось решить.

Вместе с тем Нилов задался вопросом, на каком основании общественные организации, политические партии или обычные граждане разрабатывают дизайн и вручают награды. Причем те, кто их получает, порой и близко не имеют никакого отношения к тем фактам или тем обстоятельствам, за которые награды положены.

"После этого на улице можно встретить людей, обвешанных разными медалями, которые похожи на государственные. Такое нужно пресекать", – подчеркнул он.

По мнению парламентария, необходимо ввести жесткий контроль за всеми государственными, ведомственными, муниципальными наградами и знаками отличия. В том числе это касается и проведения торжественных церемоний по их вручению, которые также внешне и по содержанию полностью совпадают с государственными.

"Это дискредитация, плевок в лицо тем, кто действительно заслужил и получил награду, зарабатывая кровью, потом, рискуя жизнью, трудясь много лет", – высказался депутат.

Касаясь вопроса незаслуженного ношения настоящих наград, чиновник напомнил, что за это также предусмотрена ответственность, изъятие медали. Человек не имеет права носить даже оригинал награды, если она ему не принадлежит.

Ранее депутаты Госдумы от партии "Новые люди" призвали пресечь продажу муляжей наград участников СВО на маркетплейсах. Парламентарии возмутились, что цена бутафорских изделий, правдоподобно имитирующих боевые награды, вполне небольшая. В частности, они подчеркнули, что это обесценивает подвиг героев, сражающихся за безопасность страны.

