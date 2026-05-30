В ОП РФ предложили пересмотреть порог нуждаемости для многодетных семей

В Общественной палате РФ предложили поднять порог нуждаемости для получения единого пособия многодетным семьям до двух прожиточных минимумов на человека. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он напомнил, что сейчас право на выплату имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает один прожиточный минимум, допустимое отклонение – не более 10%. По словам эксперта, как только многодетные пытаются увеличить заработок, в том числе с помощью социального контракта, они тут же теряют право на пособие, попадая в так называемую ловушку доходов.

Рыбальченко подчеркнул, что повышение планки до двух прожиточных минимумов с сохранением выплаты в половину ПМ позволит семье достичь стандарта самообеспечения, который оценивается в 2–2,5 прожиточных минимума на человека.

Такой уровень дохода, считает он, сделает многодетную семью по-настоящему экономически устойчивой.

Ранее в Совфеде РФ предложили снизить первый взнос по "Семейной ипотеке" для многодетных. По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, "Семейная ипотека" пока является таковой лишь по названию, но не по сути.