Кабмин РФ разрешил передать участок Надежда на Балтике без аукциона

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Правительство РФ включило нефтяной участок Надежда в Балтийском море в перечень недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без аукциона. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Участок находится в границах 12-мильной зоны (территориальное море) в Калининградской области. Так как он не относится к континентальному шельфу, доступ к которому разрешен только госкомпаниям, на него могут претендовать и частные недропользователи.

Как отмечают СМИ, интерес к Надежде ранее уже проявил "Лукойл", подавший соответствующую заявку.

Ранее Российские железные дороги (РЖД) выставили на продажу Рижский вокзал в Москве. Его цена составляет 4 миллиарда рублей. Однако торги по продаже вокзала не состоялись из-за отсутствия заявок. Аукцион был отменен.