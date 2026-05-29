Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 23:33

Политика

Кабмин РФ разрешил передать участок Надежда на Балтике без аукциона

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Правительство РФ включило нефтяной участок Надежда в Балтийском море в перечень недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без аукциона. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Участок находится в границах 12-мильной зоны (территориальное море) в Калининградской области. Так как он не относится к континентальному шельфу, доступ к которому разрешен только госкомпаниям, на него могут претендовать и частные недропользователи.

Как отмечают СМИ, интерес к Надежде ранее уже проявил "Лукойл", подавший соответствующую заявку.

Ранее Российские железные дороги (РЖД) выставили на продажу Рижский вокзал в Москве. Его цена составляет 4 миллиарда рублей. Однако торги по продаже вокзала не состоялись из-за отсутствия заявок. Аукцион был отменен.

Читайте также


политика

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика