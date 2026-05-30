Президент Румынии связал падение дрона в Галаце с работой средств ПВО

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что упавший в Галаце БПЛА якобы изначально направлялся на Украину, но отклонился от маршрута из-за работы систем противовоздушной обороны. Об этом румынский лидер заявил во время визита в город.

Он уточнил, что дрон входил в группу из 43 летательных аппаратов, следовавших в 20–30 километрах от русла Дуная по украинской территории. Сбитый над городом Рени в Одесской области Украины, он сменил траекторию и полетел в сторону Галаца.

Дрон влетел в многоквартирный дом и взорвался в центре города в пятницу, 29 мая. После этого в здании вспыхнул пожар.

В результате была разрушена квартира на 10-м этаже, двое людей получили ранения. Им удалось самостоятельно эвакуироваться из горящего помещения до прибытия спасателей.

В случившемся Румыния обвинила Россию. Глава МИД страны назвала происшествие "серьезной и безответственной эскалацией" и пообещала принять "необходимые дипломатические меры".