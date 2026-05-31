Трамп заявил, что США близки к заключению очень хорошей сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон находится на пороге заключения выгодного соглашения с Тегераном. Об этом он объявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, стороны предельно близки к оформлению очень хорошей договоренности, и ее подписание стало бы отличным исходом. Однако если достичь компромисса не удастся, США, как предупредил президент, просто вернут этот вопрос в компетенцию министерства обороны.

Ранее сообщалось, что Штаты и Иран договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней в рамках предварительной сделки. Она также предусматривает перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.

По данным СМИ, проект соглашения между Ираном и США включает продление режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать указанный срок и может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин.