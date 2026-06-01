Число госпитализированных после отравления в кафе Пятигорска возросло до 34

Число госпитализированных после отравления в одном из кафе Пятигорска достигло 34 человек. В больницу поступили еще трое пострадавших. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в мессенджере MAX.

По его словам, в инфекционном отделении городской больницы № 2 подготовлен резерв свободных мест, и всем обратившимся оказывается необходимая помощь. Он также отметил высокую квалификацию работающих там специалистов, назвав врачей отделения одними из лучших в регионе.

Ворошилов добавил, что еще пять пострадавших отказались от госпитализации.

О массовом отравлении в кафе Пятигорска стало известно 31 мая. Одна из пострадавших рассказала, что симптомы отравления наступили через несколько часов. При этом она отметила, что самочувствие ухудшилось не у всех ее знакомых, с которыми она посетила кафе, так как блюда были разными.