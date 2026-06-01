01 июня, 13:02Происшествия
На Мальте произошел взрыв на фабрике фейерверков
По его информации, после первого взрыва последовал второй. Жителей соседних районов пришлось эвакуировать.
В результате пострадал один человек. Речь идет о курьере, он получил легкие травмы. Также оказались повреждены автомобили и ближайшие к предприятию дома.
Местные власти уточнили, что в момент ЧП на заводе не было сотрудников. Разбор завалов продолжается, на месте находится экстренная служба.
Ранее сообщалось о взрыве на оборонном заводе в Южной Корее. Жертвами случившегося стали четыре человека, еще двое пострадали. Все произошло в городе Тэджон.