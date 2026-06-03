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03 июня, 15:54

Происшествия

Мужчина с ножом напал на сотрудницу МФЦ в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Мужчина с ножом напал на сотрудницу офиса "Мои Документы" в столичном районе Братеево. Об этом сообщила пресс-служба офисов МФЦ в MAX.

"Специалисты офиса незамедлительно вызвали полицию и скорую помощь", – уточнили в сообщении.

В МФЦ заявили, что напавшего задержал руководитель центра с охраной. После этого злоумышленника передали прибывшим на место ЧП сотрудникам полиции.

Пострадавшая сотрудница доставлена в медучреждение. Женщине оказывают необходимую помощь.

В свою очередь, в столичном управлении МВД сообщили, что сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия на юге Москвы. Напавший мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время центр госуслуг по адресу улица Борисовские Пруды, дом 18, корпус 3, временно не принимает граждан. Москвичи могут обратиться в любой другой удобный центр "Мои Документы". Ближайший офис находится в Зябликове на улице Мусы Джалиля.

Ранее двое мужчин с ножом напали на представителей субкультуры фурри на юго-западе Москвы. Двоих 18-летних молодых людей вынудили отдать наряды антропоморфных животных. Общая сумма ущерба составила 37 тысяч рублей. Правоохранители задержали злоумышленников 18 и 19 лет. У них изъяли нож и похищенные вещи, а также возбудили уголовное дело.

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