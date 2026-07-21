Шестилетняя девочка пропала в Петербурге

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Девочка шести лет пропала в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт" в социальных сетях.

Ее местоположение неизвестно с 20 июля. В ориентировке говорится, что у ребенка худощавое телосложение, зеленые глаза и русые волосы.

Рост девочки – 120 сантиметров. В последний раз, когда ее видели, на ней были фиолетовые лосины и кофта, а также светлые кроссовки. Волонтеры просят связаться с ними людей, которые что-то знают о местонахождении несовершеннолетней.

Ранее в Калининграде пропал десятилетний мальчик. Он ушел из дома и не вернулся. Поисками занимаются сотрудники полиции.