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21 июля, 14:07

Шоу-бизнес

Рэпер Гуф попал в больницу Таиланда

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/therealguf

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) оказался в больнице после своего выступления на Пхукете. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) артиста.

Исполнитель опубликовал несколько видеороликов, где поделился кадрами из медицинского учреждения. Подробности случившегося он раскрывать не стал.

Однако одна из интернет-пользовательниц рассказала, что о происшествии артист сообщил зрителям прямо во время выступления. По ее словам, незадолго до концерта Гуф упал в бассейн на своей вилле.

"На концерте на Пхукете сказал, что сломал ребро, в бассейн упал. Но на концерт после приехал", – написала девушка.

Концерт прошел 18 июля в лаундж-баре SHAMAN PHUKET в районе Банг Тао.

Ранее сообщалось, что приставы принудительно взыскивают с Гуфа 10 тысяч рублей на неоплаченную парковку. Уточнялось, что суд оштрафовал рэпера еще в сентябре прошлого года. Он не оплатил штраф в установленный срок, поэтому в декабре в отношении него составили протокол.

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