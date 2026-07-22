Собянин: современные медиатеки обустроят в обновленных школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в рамках программы реконструкции "Моя школа" привычные библиотеки в учебных заведениях заменяют на многофункциональные медиатеки. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, если раньше школьники посещали библиотеки в основном для сдачи учебников, то теперь медиатеки становятся местом притяжения для учебы и отдыха. Пространства оснащают шумозащитными кабинками для индивидуальной работы, интерактивными панелями, подключенными к "Московской электронной школе", и ноутбуками. В 2026 году планируется установить еще около 500 новых ноутбуков.

Кабинки рассчитаны на 1–2 человек, оборудованы столами, сиденьями и розетками. Интерактивные панели совмещают функции экрана, монитора и доски и дают доступ к базе фото- и видеоматериалов, а также виртуальным лабораториям. Благодаря передвижным шумоизоляционным перегородкам медиатеки легко превращаются в лектории, зоны для кружков, олимпиад и выставок.

Классическая функция библиотеки сохранена: книжные фонды пополняются новой литературой, а для любителей обмена книгами появятся специальные полки книгообмена.

Собянин отметил, что программа "Моя школа" набрала хороший темп. В 2024–2025 году полностью реконструированы 55 школьных зданий, в 2026 году работы завершат еще в 100, а до конца 2033 года планируется обновить около 750 школ.

Ранее сообщалось, что в столичных школах уходят в прошлое актовые залы в привычном представлении. Вместо них в учреждениях появляются многофункциональные пространства, которые становятся универсальной зоной для мероприятий разных форматов. Современное оборудование для освещения и звука позволяет адаптировать пространство под конкретную цель.