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FT: ЕС может разрешить Греции продолжать перевозить российский СПГ

ЕС может разрешить Греции продолжать перевозить российский СПГ

Фото: depositphotos/ginasanders

Евросоюз готов предоставить греческой судоходной компании Dynagas разрешение на продолжение транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что такая уступка заложена в 21-й пакет санкций. Соглашение, требующее единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС, позволит операторам продолжать перевозки российского СПГ в третьи государства. Предполагаемый срок действия исключения – 12 месяцев с возможностью дальнейшего продления. При этом объемы транспортировки будут ограничены уровнями 2025 года.

Один из собеседников FT назвал готовящуюся сделку "возмутительной", что, как отмечает газета, свидетельствует об углубляющихся разногласиях внутри блока по вопросу антироссийских санкций.

Ранее СМИ сообщили, что Греция выступала против инициативы Еврокомиссии о запрете на перевозку российского СПГ. Афины подчеркнули, что данная мера напрямую угрожала интересам компании Dynagas. Это вынудит судовладельца продать данные узкоспециализированные суда незападным компаниям.

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Сюжет: Санкции
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