Дегтярев сравнил заявления Плющенко с позицией релокантов

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сравнил заявления двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко с позицией релокантов. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

Сын Плющенко Александр получил официальное разрешение выступать за Азербайджан на международных соревнованиях. В связи с этим Дегтярев отметил, что не критикует решение Плющенко-старшего в отношении спортивного будущего сына.

Однако министру не понятны дальнейшие высказывания фигуриста, который заявил, что поездки на соревнования в Киров, Пермь, Екатеринбург и Подмосковье для спортсменов являются деградацией.

"Надо думать, что говоришь. Это очень напоминает позицию многих релокантов после начала спецоперации. Им казалось в моменте, что они правда и соль Руси, совесть нации. И они столько наговорили и думают, что сейчас можно это откатить. Нет, народ все помнит", – сказал Дегтярев.

На фоне решения о переходе в сборную Азербайджана юный фигурист столкнулся с волной критики. В свою очередь, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала критику 13-летнего спортсмена несправедливой. Она пояснила, что мальчик не входит в сборную России и не получает господдержку, а давление на ребенка из-за его фамилии недопустимо.

По мнению Родниной, подобные нападки опасны для психики подростка, а смена гражданства в фигурном катании является распространенной практикой, за которую не стоит судить ребенка.