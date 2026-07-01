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01 июля, 20:06

Спорт

Сын Плющенко получил право выступать за Азербайджан на международных турнирах

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российский фигурист Александр Плющенко, сын двухкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, получил официальное разрешение представлять Азербайджан на международных соревнованиях. Об этом сообщили в Федерации зимних видов спорта страны.

Спортсмен сможет выступать под флагом Азербайджана начиная с сезона-2026/27. В организации подчеркнули, что продолжат работу по развитию фигурного катания и других зимних видов спорта, а также по привлечению перспективных спортсменов.

Ранее стало известно, что 13-летний Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан, что вызвало общественный резонанс. Глава Минспорта Михаил Дегтярев не поддержал данное решение.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила, что юного фигуриста критикуют только из-за известной фамилии, хотя он никогда не выступал за сборную России, не получает стипендий и не входит ни в какие списки. По ее словам, мальчику всего 13 лет и он не мог сам принять решение. В то же время, публичное давление может навредить его психике, а в истории российского фигурного катания ранее уже были примеры смены гражданства.

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