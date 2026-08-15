Лидер группы "Звери" объявил о завершении дискографии коллектива

Фото: телеграм-канал "Лужники"

Лидер группы "Звери" Рома Зверь (настоящее имя – Роман Билык) во время концерта в "Лужниках" заявил, что группа больше не будет выпускать новые песни.

Он заявил, что дискография коллектива официально завершена.

При этом он добавил, что группа возьмет небольшую паузу в концертной деятельности, на год или два. Однако группа обязательно вернется с гастролями.

"Просто всем, даже "Зверям", нужна небольшая пауза и передышка. Спасибо большое, друзья!", – сказал Билык.

Группа "Звери" была основана Билыком в 2000 году. За время существования коллектив получил признание на различных музыкальных премиях, например "MTV Россия", "Лучший исполнитель России" по версии MTV Europe Music Awards, а также коллектив девять раз признавали лучшей рок-группой по версии премии телеканала "Муз-ТВ".

Всего в дискографии группы девять полноформатных альбомов и шесть мини-альбомов (EP), а последней пластинкой стал live-альбом "Лужники–2024".

При этом в начале июля Билык говорил о том, что концерт в "Лужниках" станет последним большим выступлением коллектива перед уходом в творческий отпуск, который начнется в 2027 году. После этого в СМИ появились слухи о том, что "Звери" уходят со сцены. Представитель коллектива Ксения Шаповалова указывала на то, что эта информация не соответствует действительности.

