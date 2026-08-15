Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 21:30

Шоу-бизнес

Лидер группы "Звери" объявил о завершении дискографии коллектива

Фото: телеграм-канал "Лужники"

Лидер группы "Звери" Рома Зверь (настоящее имя – Роман Билык) во время концерта в "Лужниках" заявил, что группа больше не будет выпускать новые песни.

Он заявил, что дискография коллектива официально завершена.

При этом он добавил, что группа возьмет небольшую паузу в концертной деятельности, на год или два. Однако группа обязательно вернется с гастролями.

"Просто всем, даже "Зверям", нужна небольшая пауза и передышка. Спасибо большое, друзья!", – сказал Билык.

Группа "Звери" была основана Билыком в 2000 году. За время существования коллектив получил признание на различных музыкальных премиях, например "MTV Россия", "Лучший исполнитель России" по версии MTV Europe Music Awards, а также коллектив девять раз признавали лучшей рок-группой по версии премии телеканала "Муз-ТВ".

Всего в дискографии группы девять полноформатных альбомов и шесть мини-альбомов (EP), а последней пластинкой стал live-альбом "Лужники–2024".

При этом в начале июля Билык говорил о том, что концерт в "Лужниках" станет последним большим выступлением коллектива перед уходом в творческий отпуск, который начнется в 2027 году. После этого в СМИ появились слухи о том, что "Звери" уходят со сцены. Представитель коллектива Ксения Шаповалова указывала на то, что эта информация не соответствует действительности.

Читайте также


шоу-бизнес

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика