Фестиваль китайской культуры состоялся в ЮЗАО

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В парке 70-летия Победы района Черемушки прошел фестиваль китайской культуры, объединивший свыше 500 жителей столицы. Праздник состоялся в рамках проекта "Лето в Москве".

Гостям представили традиции и искусство Китая. В программу вошли выступления мастеров боевых искусств, продемонстрировавших техники владения мечом и ушу. Музыкальные коллективы сыграли на национальных инструментах – гуцине и эрху. Участники освоили основы каллиграфии, плетения и китайской живописи, а также научились играть в маджонг.

Отдельный блок фестиваля посвятили российско-китайскому сотрудничеству в сфере медицины. С лекцией выступил эксперт РАН, кандидат медицинских наук Дмитрий Назаров. Он рассказал о развитии столичного здравоохранения и значении научно-практического обмена между специалистами двух стран.

"Подписанный меморандум между Минздравом России и Государственным комитетом Китайской Народной Республики по здравоохранению закладывает основу для совместной работы по обмену и сближению стандартов передовых ИТ-решений и средств телемедицины", – поделился Назаров.

Эксперт отметил, что между странами развивается программа студенческого обмена: сформировано более 10 ассоциаций профильных университетов, объединяющих порядка 800 вузов, часть из которых – московские учреждения. Всего в программе участвуют свыше 80 тысяч студентов. Такое партнерство расширяет возможности для подготовки медицинских кадров и совместных научных исследований.

Назаров подчеркнул, что Москва активно внедряет современные технологии в медицине. Все больницы, поликлиники и скорая помощь работают в едином цифровом контуре. Создаются десятки сервисов, в том числе на базе искусственного интеллекта. Рентгенологам доступны 70 инструментов на основе нейросетей, которые анализируют медицинские изображения и помогают выявлять заболевания по 45 клиническим направлениям.

Медицинское и вузовское взаимодействие – часть более широкого партнерства России и Китая, выходящего на уровень межгосударственных программ. Ранее сообщалось, что 2026–2027 годы объявлены перекрестными Годами образования.

Сотрудничество Москвы с китайскими городами развивается в культурной, экономической, образовательной и туристической сферах. В 2026 году столица и Пекин провели взаимные фестивали – "Китайский Новый год в Москве" и "Московскую Масленицу в Пекине".

Деловую повестку дополнили инвестиционные переговоры в рамках Дней Москвы в Харбине и бизнес-миссия столичных предприятий в Шанхай, участники которой изучили китайские практики цифровизации и роботизации.

Образовательные связи укрепляются через студенческие стажировки и совместные программы вузов, а в туризме стороны реализуют проекты по продвижению Москвы на китайском рынке и увеличению взаимного турпотока.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что в январе – июне турпоток из России на китайский остров Хайнань вырос на 68,4%. За полгода провинция приняла 378 098 россиян, а в июне их число достигло 70 115, что на 73% больше прошлогоднего показателя.

Кроме того, в июне турпоток в этом направлении на 7% превысил значение популярного Таиланда, а доля россиян в общем потоке туристов составила 46,09%.

