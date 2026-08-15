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15 августа, 20:28

Спорт

Синхронистки РФ выиграли золото в акробатической программе юниорского ЧМ

Фото: russwimming.ru

Российские синхронистки одержали победу в акробатической программе на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию, которое проходит в Будапеште.

За свое выступление они получили 232,2147 балла. Второе место заняла команда Казахстана с результатом 203,0926 балла, третьими стали белоруски, набравшие 200,9777 балла.

Эта золотая медаль стала для российской сборной шестой на турнире. На турнире российские атлеты выступают с гимном и флагом. Соревнования в Будапеште завершатся 16 августа.

Ранее российский пловец Егор Корнев выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Дистанцию он преодолел за 22,52 секунды. Серебро получил француз Максим Груссе с результатом в 22,54 секунды. Третьим финишировал белорус Григорий Пекарский – 22,68 секунды.

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