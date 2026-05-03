Российские синхронистки стали вторыми на этапе Кубка мира в Китае

Сборная России по синхронному плаванию стала второй в технической программе команд на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане. Она набрала 297,0816 балла, сообщает РИА Новости.

Встать на вторую строчку удалось Кире Черезовой, Валентине Герасимовой, Екатерине Коссовой, Елизавете Минаевой, Светлане Павловой, Елене Шабановой, Елизавете Смирновой и Ольге Тютюник. Россиянок обошла команда Китая, набрав 304,3592 балла, третье место заняла Япония.

Как уточнили в Федерации водных видов спорта РФ, спортсменкам удалось забрать три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Они выступали на международных соревнованиях с флагом и гимном России.

В феврале World Aquatics разрешила российским юниорам участвовать в турнирах с флагом и гимном страны. Решение коснулось спортсменов возрастных категорий до 16, 18 и 20 лет.

Позже решение распространилось на взрослых российских и белорусских атлетов. Теперь россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другие спортсмены.

