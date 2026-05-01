Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

01 мая, 18:42

Спорт

Дзюдоист Аюб Блиев выиграл турнир Большого шлема

Фото: judo.ru

Российский дзюдоист Аюб Блиев победил в турнире Большого шлема в Душанбе. Об этом сообщает ТАСС.

В финале он смог одержать победу над представителем Украины Артемом Лесюком. Спортсмены сошлись в схватке в весовой категории до 60 килограммов.

Турнир продлится до 3 мая.

Балиев является бронзовым призером чемпионата мира и обладателем серебряной награды чемпионата Европы.

Ранее россиянин Тимур Арбузов одержал победу на чемпионате Европы по дзюдо. Турнир проходил в Тбилиси. В финале в весовой категории до 81 килограмма он сошелся с грузином Тато Григалашвили. Арбузов принес сборной России второе золото турнира.

До него чемпионом Европы в весовой категории до 66 килограммов стал Мурад Чопанов. Спортсмен победил представителя Финляндии Луукаса Саху.

Российский тхэквондист Аджиев стал чемпионом мира

