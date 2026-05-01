Медведев вспомнил о выкупе детсадов под офисы в 1990-е годы

Фото: kremlin.ru

Некоторые коммерсанты в 1990-х годах выкупали детские сады и открывали там офисы. Это уничтожило сеть учреждений, рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Помню, что в 1990-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за три копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают", – цитирует его ТАСС.

По словам Медведева, проблему обнаружили позже. Тогда выяснилось, что сеть детсадов и яслей в стране оказалась разрушена. Зампред Совбеза добавил, что теперь правительство решает данную проблему.

Ранее замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова сообщила, что аналог "Разговоров о важном" – "Добрые игры" – планируется ввести во всех российских детских садах с 1 сентября. Программа будет направлена на формирование духовно-нравственных ценностей у дошкольников.

Методическое сопровождение для этой инициативы в настоящее время активно разрабатывается министерством.

