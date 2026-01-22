Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 09:58

Политика
Главная / Новости /

Минпросвещения РФ: детсады могут адаптировать режим работы по запросу родителей

В Минпросвещения РФ оценили возможность изменения режима работы детсадов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Режим работы детских садов устанавливается этими учреждениями. Однако он может быть адаптирован по запросу родителей, говорится на официальном сайте Минпросвещения РФ.

В министерстве объяснили, что режим группы устанавливается в соответствии с локальным нормативным актом конкретного учреждения. При этом большинство воспитанников (91,9%) сегодня посещают детские сады, осуществляющие деятельность с 08:00 до 19:00.

Вопросы режима работы групп, как объяснили в ведомстве, рассматриваются адресно на уровне субъектов, органов местного самоуправления и самих образовательных организаций с учетом индивидуальных потребностей семей. Например, существуют круглосуточные группы, их посещают в Москве, Санкт-Петербурге, Тульской, Волгоградской, Московской, Кемеровской областях.

"В целях оказания методической поддержки Минпросвещения России продолжит работу по изучению и распространению лучших региональных практик в данной сфере в 2026 году", – заключили в ведомстве.

Ранее Владимир Путин заявил, что продление часов работы детских садов и яслей будет способствовать более раннему выходу женщин из декрета.

Он также напомнил, что для женщины после родов важно как можно скорее вернуться на работу и не потерять квалификацию. По словам президента, такие меры лежат на поверхности.

Путин заявил, что продление работы детсадов поможет женщинам раньше выходить из декрета

Читайте также


политикаобщество

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика