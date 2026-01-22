Минпросвещения РФ: детсады могут адаптировать режим работы по запросу родителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Режим работы детских садов устанавливается этими учреждениями. Однако он может быть адаптирован по запросу родителей, говорится на официальном сайте Минпросвещения РФ.

В министерстве объяснили, что режим группы устанавливается в соответствии с локальным нормативным актом конкретного учреждения. При этом большинство воспитанников (91,9%) сегодня посещают детские сады, осуществляющие деятельность с 08:00 до 19:00.

Вопросы режима работы групп, как объяснили в ведомстве, рассматриваются адресно на уровне субъектов, органов местного самоуправления и самих образовательных организаций с учетом индивидуальных потребностей семей. Например, существуют круглосуточные группы, их посещают в Москве, Санкт-Петербурге, Тульской, Волгоградской, Московской, Кемеровской областях.

"В целях оказания методической поддержки Минпросвещения России продолжит работу по изучению и распространению лучших региональных практик в данной сфере в 2026 году", – заключили в ведомстве.

Ранее Владимир Путин заявил, что продление часов работы детских садов и яслей будет способствовать более раннему выходу женщин из декрета.

Он также напомнил, что для женщины после родов важно как можно скорее вернуться на работу и не потерять квалификацию. По словам президента, такие меры лежат на поверхности.

