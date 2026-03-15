Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 18 человек

Количество человек, которые получили травмы при столкновении двух трамваев в Москве, выросло до 18. Об этом ТАСС рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Среди 18 пострадавших выявлено двое детей, которые получили травмы.

В свою очередь, пресс-служба столичного Дептранса предупредила, что вместо трамваев от остановки "Братцево" до станции метро "Сокол" курсируют автобусы. Пассажиров попросили быть внимательнее. Также их призвали следить за объявлениями водителей.

ДТП произошло на улице Водников утром 15 марта. Столкнулись трамваи, следовавшие по маршруту № 6. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность одного из транспортных средств, после чего он сошел с рельсов и столкнулся с другим трамваем.

На данный момент съезд с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе закрыт по направлению в центр. На месте работают оперативные службы. Также в районе остановки "Канал имени Москвы" задерживаются трамваи № 6. Их маршрут временно изменен.

