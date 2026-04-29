Эксперт Казарян указал на проблемы с введением платы за зарубежный трафик

Весь зарубежный интернет-трафик может стать платным для российских пользователей в рамках борьбы с использованием VPN, утверждают эксперты. К чему приведут такие меры, разбиралась Москва 24.

Дополнительные расходы?

Вопрос о введении отдельной тарификации для международного трафика находится на рассмотрении, сообщило Минцифры в ответ на запрос Ассоциации компаний связи (АКС). Письмо опубликовано на сайте объединения.

В нем указано, что на данный момент мера рассматривается в отношении мобильных сетей. О решениях по стационарному интернету ничего не сказано. Также в АКС пришли к выводу, что Минцифры приравнивает использование VPN с незаблокированными ресурсами к международному трафику.

Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков пояснил "Коммерсанту", что операторы технически не могут отделить VPN-трафик от обычного, поэтому ограничения коснутся всего исходящего трафика.

"Доступ к российским ресурсам будет учитываться и считываться внутри пакета, который предоставляет оператор связи. Сверх выделенного лимита, который кулуарно Минцифры обсуждало с мобильными операторами (15 Гб в месяц. – Прим. ред.), ожидаемая плата в размере 150 рублей за 1 Гб приведет к тому, что расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам начнут исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей", – уверен Дубовиков.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что сделать весь зарубежный трафик платным технически проще, чем блокировать отдельные сервисы при использовании VPN.





Герман Клименко глава совета Фонда развития цифровой экономики При этом это не отменяет работу международных сим-карт, сегодня можно купить eSIM за 60 долларов в месяц, это примерно гигабайт. Вот примерно такие расценки могут быть. В таком случае примерно 20–30% готовы будут платить, 70% – не будут. Конечно, все это направлено на снижение потребления запрещенных соцсетей.

Тем временем СМИ утверждают, что ранее сотовые операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Операторы также не определили, какой трафик считать международным, поскольку отдельные российские компании используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса.

При этом Роскомнадзор не ограничивает использование VPN-сервисов в корпоративных целях внутри России – меры касаются только тех сервисов, которые применяются для обхода блокировок запрещенных ресурсов. В настоящее время доступ к зарубежным ресурсам для производственной деятельности есть у более чем 57 тысяч адресов и подсетей 1 730 российских компаний, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в России не вводилась ответственность за использование гражданами VPN-сервисов.

Долгоиграющие последствия

Весь интернет построен на зарубежном трафике, рассказал Москве 24 основатель и ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Более того, по его словам, в России на сегодняшний день недостаточное количество вычислительных мощностей и дата-центров для развития искусственного интеллекта.

"Чтобы не потерять конкурентные преимущества, которые у страны есть, важно использовать все возможности, и это главным образом зарубежный трафик. Без этого ничего не получится", – отметил он.

Муртазин подтвердил, что отделить трафик VPN от просто зарубежного невозможно. Исходя из этого, данная мера ограничит фактически всех, убежден он.





Эльдар Муртазин основатель и ведущий аналитик компании Mobile Research Group Интернет устроен так, что, даже когда открывают страницу отечественного издания или ресурса, идет обращение к множеству модулей, которые написаны не в РФ, чтобы она правильно обработалась. Это небольшие объемы передачи данных, но они существуют и влияют на корректную работу сервисов. Без зарубежного трафика интернет работать не может.

Он уточнил, что Россия в силу географического положения всегда была надежным транзитером данных, за счет этого финансировалась стройка оптоволокна внутри страны.

"Сейчас отнимают этот трафик государства Средней Азии, которые вкладываются в телеком-сети. В результате Россия не получает эти деньги, а отечественные операторы, которые вкладывали их в стройку оптоволокна внутри страны, не могут финансировать ее как раньше", – пояснил эксперт.

С учетом сказанного, при усилении ограничительных мер отечественная цифровизация со временем ухудшится с точки зрения доступности сервисов, заключил Муртазин.

В то же время сделать весь зарубежный трафик платным – практически единственный доступный технически способ ограничений. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян.

Однако, по его словам, нюансы все же присутствуют.

"Например, IP-адрес сегодня может быть российским, завтра зарубежным, послезавтра снова российским. Их распределение контролируется на уровне региональных интернет-регистратур, и РФ, в частности, принадлежит к европейской", – рассказал специалист.

Кроме того, масса российских приложений может использовать технологические средства, располагающиеся на условно иностранных IP: например, приложения, которые применяют инфраструктуру компаний Apple или Google.





Карен Казарян генеральный директор Института исследований интернета Таким образом, вопрос, что именно считать зарубежным трафиком, достаточно тонкий. Отличить трафик российских приложений, который идет за рубеж, весьма сложно. Поставить все на автоматический уровень, чтобы сервис легко это определял, не получится. Нужна достаточно тонкая настройка средств биллинга и контроля трафика со стороны операторов связи, и никто не гарантирует отсутствие ошибок.

Что касается объемов информации, если пользователь просто скроллит стандартные ленты, будет тратиться примерно один гигабайт в день. Однако цифра станет больше в случае просмотра видео. Трафик незаблокированных российских сервисов, который идет за рубеж, в целом обычно не очень значительный, за исключением обновлений, добавил эксперт.

Казарян выразил мнение, что на качество российских приложений ограничения зарубежного трафика в позитивном ключе не повлияют.

"Развиваться помогает конкуренция, а протекционизм – не очень. Будем честны, попыток создать конкуренцию тому же YouTube за последние 10 лет была масса, но что-то похожее так и не появилось", – уточнил Казарян.

Скорее всего, меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей, резюмировал эксперт.

