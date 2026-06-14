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14 июня, 18:50

Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Общение носило дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа. Если хотите точный хронометраж, то ровно 55 минут", – уточнил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

В рамках беседы российский лидер поздравил главу США с 80-летием. Трамп был тронут словами Путина и поблагодарил его, отметив, что президент России первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом, рассказал Ушаков.

В свою очередь, российский лидер поблагодарил главу Белого дома за поздравительное послание ко Дню России.

При этом, по словам Ушакова, стороны обсудили основные темы нынешней международной ситуации, вопрос развития двухсторонних российско-американских соглашений и возможные контакты представителей стран.

В разговоре Путин и Трамп также обратили внимание на ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию.

"Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите "Семерки", – указал помощник российского лидера.

Глава Белого дома считает, что завершение конфликта на Украине сможет открыть перспективы для нового качества отношений России и США.

Вместе с тем в ходе беседы стороны затронули и тему готовящегося меморандума между Соединенными Штатами и Ираном. Трамп сообщил Путину, что договоренность близка и может быть обнародована уже 14 июня.

При этом он признал, что путь к сделке был тернистым, но сторонам удалось выйти на приемлемый результат. В свою очередь, Путин выразил удовлетворенность купированию конфликта с Ираном.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ответит взаимностью США, когда американцы продемонстрируют свою готовность к восстановлению отношений. Он добавил, что Москва в этом вопросе терпелива и ей некуда спешить.

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