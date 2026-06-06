Песков: РФ ответит взаимностью, когда США будут готовы восстановить отношения

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Российская сторона ответит взаимностью США, когда американцы продемонстрируют свою готовность к восстановлению отношений. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая.

"Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят", – добавил пресс-секретарь президента РФ, комментируя развитие отношений между двумя странами.

Он также отметил, что Москва в этом вопросе терпелива и ей некуда спешить. Кроме того, Песков обратил внимание, что Штаты увязывают все с урегулированием конфликта на Украине, в том числе развитие отношений с Россией в области экономики, инвестиций и культуры. Однако, по его мнению, такой подход является ошибочным.

При этом российская сторона приветствует готовность США продолжать оказывать помощь в урегулировании конфликта на Украине. Но представитель Кремля подчеркнул, что Москва никогда не носила "розовые очки" в отношении способности Вашингтона навсегда решить какую-то сложную проблему.

Помимо этого, пресс-секретарь лидера России отметил, что США продолжают преследовать собственные национальные интересы. По его словам, российская сторона относится с уважением к этому. Однако Песков напомнил, что у Москвы тоже есть свои интересы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полная нормализация отношений между странами должна включать в себя присутствие американского посла. Он добавил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер искренне заинтересованы в нормализации отношений с РФ, однако их подходы пока ни во что не материализуются.

Российская сторона не против того, что Уиткофф и Кушнер параллельно с ведением диалога с Москвой занимаются и другими повестками дня. Однако главное – чтобы договоренности выполнялись, подчеркнул Лавров. Министр также указал, что Штаты оставили без ответа предложение отменить санкции в отношении парламентариев двух стран.

