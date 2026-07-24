ДТП произошло на внутренней стороне 33-го км МКАД

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Авария с участием нескольких машин произошла на внутренней стороне 33-го километра МКАД в районе развязки с Варшавским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы города, которым в том числе предстоит выяснить обстоятельства случившегося и уточнить число возможных пострадавших.

Из-за ДТП образовался затор, который растянулся на 5,6 километра. Кроме того, Дептранс перекрывал четыре полосы из семи. Сейчас движение восстановлено.

Еще одна авария ранее случилась на Рублевском шоссе около станции метро "Кунцевская". Там столкнулись три автомобиля. В результате пострадал один человек, его госпитализировали.

До этого на Филатовском шоссе в районе метро "Филатов луг" мотоциклист не справился с управлением и врезался в препятствие. Он погиб. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи.