Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 07:27

Происшествия

ДТП произошло на внутренней стороне 33-го км МКАД

Фото: depositphotos/svedoliver

Авария с участием нескольких машин произошла на внутренней стороне 33-го километра МКАД в районе развязки с Варшавским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы города, которым в том числе предстоит выяснить обстоятельства случившегося и уточнить число возможных пострадавших.

Из-за ДТП образовался затор, который растянулся на 5,6 километра. Кроме того, Дептранс перекрывал четыре полосы из семи. Сейчас движение восстановлено.

Еще одна авария ранее случилась на Рублевском шоссе около станции метро "Кунцевская". Там столкнулись три автомобиля. В результате пострадал один человек, его госпитализировали.

До этого на Филатовском шоссе в районе метро "Филатов луг" мотоциклист не справился с управлением и врезался в препятствие. Он погиб. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

Такси вылетело на тротуар после ДТП с самокатом на востоке Москвы

Читайте также


происшествияДТПгород

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика