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24 июля, 09:57

Политика

Бастрыкин заявил о расследовании СК РФ дела о применении Киевом запрещенного оружия

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет России продолжает расследование масштабного уголовного дела о применении ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

"Продолжается расследование масштабного уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны", – заявил он.

Глава ведомства также напомнил, что ранее комитет завершил расследование дела в отношении политического и военного руководства Украины о геноциде. Сейчас оно рассматривается в Верховном суде ДНР. Фигурантами являются 41 человек, всем им обвинение предъявлено заочно.

По словам Бастрыкина, в результате преступных действий этих лиц погибли и получили ранения несколько тысяч мирных жителей, многие были вынуждены покинуть места постоянного проживания. Кроме того, разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, причинен серьезный урон экономике Донбасса.

В рамках этого производства Следственному комитету удалось выяснить, что общая сумма ущерба от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и регионах превысила 1 триллион рублей. В частности, более 560 миллиардов из них приходятся за уничтожение инфраструктуры в новых регионах, более 535 миллиардов – в приграничных и тыловых субъектах. При этом работа по установлению точного размера ущерба продолжается.

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