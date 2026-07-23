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23 июля, 12:18

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Бастрыкин: сумма ущерба от действий ВСУ в Донбассе и других регионах превышает 1 трлн руб

Бастрыкин назвал сумму ущерба от действий ВСУ в Донбассе и других регионах России

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Общая сумма ущерба, установленная в рамках расследования уголовных дел о действиях ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и регионах превысила 1 триллион рублей. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, размер ущерба от уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составил более 560 миллиардов рублей. На территории приграничных и тыловых субъектов эта сумма превысила 535 миллиардов рублей.

При этом Бастрыкин отметил, что работа по установлению точного размера ущерба продолжается.

Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских дронов на Крым. БПЛА ударили по юго-восточному побережью полуострова. В результате оказались повреждены жилые дома и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Из-за падения дронов также были зафиксированы возгорания в лесной местности.

Кроме того, заведено дело о теракте после атак ВСУ на логистические центры в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям украинских военных, совершивших очередное преступление против мирных граждан.

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