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24 июля, 20:46

Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Мираж" назвала победой взыскание 8 млн рублей с продюсера Литягина

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина назвала праздником решение суда взыскать с продюсера коллектива Андрея Литягина 8 миллинов рублей. Об этом артистка рассказала в беседе с газетой "Известия".

По словам Суханкиной, судебное разбирательство длилось около 1,5 года. Иск она подала в марте 2025 года, а в ходе процесса экспертизы подтвердили, что договор о передаче прав на музыкальные произведения был сфальсифицирован. Певица подчеркнула, что никогда не подписывала документы об отчуждении прав на свои записи.

Артистка отметила, что решение касается только двух договоров, которые Литягин передал Национальному музыкальному издательству. При этом, по ее словам, ее права нарушались на протяжении 40 лет и она намерена продолжить борьбу за использование своего голоса в других судебных спорах.

Суханкина также заявила, что разбирательство стало делом принципа и она хотела доказать свое авторство исполнения главных хитов "Миража", включая песню "Музыка нас связала". По словам певицы, именно ее голос звучит в ключевых композициях группы.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Суханкиной к основателю коллектива Литягину о защите авторских прав, взыскав с него свыше 8 миллионов рублей и запретив ему исполнять около 30 песен группы.

До этого сообщалось, что певица Алла Пугачева сохранила за собой исключительные права на 166 музыкальных произведений в РФ, что дает ей право на получение авторских отчислений при их публичном исполнении. Согласно данным, певица является автором текстов к 40 композициям и композитором 146 песен. В 22 случаях артистка выступила как полноценный автор, создав и музыку, и слова самостоятельно.

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