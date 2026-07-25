Песков назвал атаки ВСУ на КТК нападением на Казахстан, Россию и США

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Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) являются нападением на Казахстан, Россию и Соединенные Штаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

"Ведь по сути, что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК", – подчеркнул Песков.

Он также отметил, что эта тема станет предметом обсуждения в ходе предстоящих контактов.

Кроме того, представитель Кремля указал, что украинцы не всегда прислушиваются к США, считая гораздо надежнее иметь "крышу" в виде европейцев.

17 июля, нефтеналивное судно Nordic Zenith дважды подверглось атакам в Черном море рядом с терминалом КТК. После атак на борту возник пожар, из-за чего экипаж подал сигнал бедствия. Возгорание удалось потушить, однако после произошедшего судно стало непригодно для погрузки нефти. Также БПЛА атаковали терминал 19 июля.

МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на гражданские суда. В ведомстве назвали случившееся посягательством на экономические интересы Астаны и дестабилизацией международной торговли, энергетических рынков, а также нарушением безопасности глобальных логистических поставок.

