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23 июля, 13:37

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Sabah: турецкий сухогруз подвергся атаке беспилотника в Черном море

Турецкий сухогруз подвергся атаке беспилотника в Черном море

Фото: 123RF.com/rostovdriver

Турецкое грузовое судно Mv Reyhan Sarı подверглось атаке беспилотного летательного аппарата в Черном море. В результате один член экипажа погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщила газета Sabah.

Судно под турецким флагом, приписанное к порту Стамбула, следовало с грузом угля из российского порта Тамань в Трабзон. По данным издания, атака произошла в районе Новороссийска. В то же время другая информация указывает, что инцидент случился в международных водах у побережья Самсуна.

Погибший был сотрудником машинного отделения. Пострадавших моряков после оказания первой помощи доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Как пишет СМИ, сухогруз получил повреждения, но сохранил возможность продолжить движение. После атаки на борту усилили меры безопасности, начаты поисково-спасательные мероприятия и техническое обследование судна.

Ранее была зафиксирована еще одна атака на гражданский танкер на морском нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер NELSA под Новороссийском. Пожар, возникший после этого, удалось ликвидировать.

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