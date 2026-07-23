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23 июля, 13:01

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Депутат Говырин: работники на Крайнем Севере имеют льготы на проезд в отпуск

В Госдуме назвали категории россиян, имеющих льготы на проезд в отпуск

Фото: depositphotos/d.travnikov​

Работникам, проживающим на Крайнем Севере и в приравненных местностях, раз в два года гарантируется оплата проезда в отпуск. Об этом RT заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, неработающим пенсионерам упомянутых территорий подобную компенсацию предоставляют через Социальный фонд России.

При этом сотрудникам органов внутренних дел проезд к месту отпуска и обратно оплачивается раз в год и вместе с одним членом семьи. По этому же принципу предоставляются гарантии судебным приставам, таможенникам, сотрудникам ФСИН и Следственного комитета, прокурорам, работающим на указанных территориях. Льготы касаются и находящихся там военнослужащих по контракту.

"Право дает служба на Севере, в приравненных и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в подразделениях в Уральском, Сибирском или Дальневосточном федеральном округах либо за рубежом", – уточнил Говырин.

Парламентарий добавил, что право на бесплатный проезд сохраняется и после службы. Пенсионеры упомянутых ведомств с выслугой 20 и более лет раз в год получают компенсацию для проезда к месту санаторно-курортного лечения в ведомственных здравницах.

В то же время депутат уточнил, что судьям по Федеральному закону "О статусе судей в Российской Федерации" оплачивается проезд к месту отдыха без территориальных условий, время в пути при этом не засчитывается в срок отпуска.

Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил, что неработающим пенсионерам необходимо предоставить скидки на все услуги ЖКХ. При этом льготу следует рассчитывать пропорционально площади жилья, чтобы избежать ситуаций, когда владельцы больших квартир полностью освобождаются от оплаты.

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