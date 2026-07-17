В ГД предложили ввести налоговый вычет для молодых специалистов

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В Госдуму в пятницу, 17 июля, будет внесен законопроект, который наделит регионы правом вводить налоговый вычет для молодых специалистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами инициативы выступили лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и депутат фракции Александр Ремезков. Закон предлагает разрешить региональным парламентам устанавливать вычет для налогоплательщиков не старше 35 лет, имеющих среднее или высшее профессиональное образование и работающих по специальности в сфере медицины, образования, культуры и искусства, а также для научно-педагогических работников.

Согласно проекту, субъекты РФ смогут самостоятельно принимать решение о введении льготы, определять ее размер, перечень должностей и профессий, на которые она распространяется.

Более того, регионы получат возможность вводить дополнительные условия для получения вычета – например, требования к стажу работы по специальности или периоду проживания на конкретной территории.

В интервью агентству Миронов отметил, что данная мера создаст для регионов дополнительный инструмент привлечения молодых кадров в образование, здравоохранение, науку, культуру и искусство.

Ранее в Госдуме предложили повысить МРОТ до 60 тысяч рублей. Таким образом парламентарии прокомментировали прогноз Минэкономразвития РФ, который предполагает рост реальных доходов населения в текущем году на 1,6%.