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17 июля, 05:27

Общество

В России будут совершенствовать систему подготовки медиков

Фото: depositphotos/dml5050

Правительство России намерено усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Реформа коснется целевого приема, образовательных программ, повышения квалификации, а также укрепления кадрового и научного потенциала профильных организаций.

Ответственными за эти направления назначены Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения, Роструд, региональные власти и заказчики целевого обучения. Первые результаты кабмин ожидает получить в 2027 году, после чего отчетность станет ежегодной.

Одновременно с этим Минздрав, регионы и научно-образовательные учреждения приступят к обновлению системы кадрового обеспечения всего здравоохранения. В числе предусмотренных мер – повышение эффективности подготовки управленцев, допуск ординаторов второго года обучения к работе врачами-стажерами, а также расширение практики выездных бригад, которые будут работать вахтовым методом в медицинских организациях разных субъектов.

Документ предполагает развитие волонтерства и наставничества, а также введение дополнительных мер социальной поддержки для медицинских работников.

Ранее Минздрав РФ утвердил новый список медицинских должностей. Из него исключили 16 специальностей и добавили 11 новых. В ведомстве добавили, что новые специальности появятся с 1 сентября 2026 года.

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