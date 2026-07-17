Открытые трансляции велогонки "Тур де Франс – 2026" пройдут в парке "Крылатские холмы"

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В спортивном парке "Крылатские холмы" 19 и 25 июля состоятся прямые трансляции многодневной велогонки "Тур де Франс – 2026". Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Посетители смогут бесплатно увидеть ключевые этапы велогонки на большом экране благодаря поддержке онлайн-кинотеатра Okko. При этом профессиональные эксперты раскроют детали командной тактики, специфику маршрута и ход борьбы за победу.

Расписание трансляций:



19 июля, 14:20 – 15-й этап по маршруту Шампаньоль – Плато-де-Солезон. Обсуждение с экспертами начнется в 16:30;

25 июля, 12:30 – 20-й этап протяженностью 170 километров от Ле-Бур-д'Уазана до Альп-д'Юэза с набором высоты 5,4 тысячи метров. Обсуждение – в 15:30.

Сама велогонка "Тур де Франс – 2026" проходит с 4 по 26 июля и включает 21 этап общей протяженностью более 3,3 тысячи километров с подъемами в Пиренеях и Альпах.

В парке "Крылатские холмы" расположены объекты для тренировок и соревнований по шоссейному и горному велоспорту, а также прогулочные зоны. Вход на трансляции свободный.

Ранее открылась регистрация на второй Ночной велофестиваль. Он пройдет 1 августа по Садовому кольцу. Маршрут протяженностью 16 километров начнется от Зубовской улицы.