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17 июля, 09:15

Спорт

Открытые трансляции велогонки "Тур де Франс – 2026" пройдут в парке "Крылатские холмы"

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

В спортивном парке "Крылатские холмы" 19 и 25 июля состоятся прямые трансляции многодневной велогонки "Тур де Франс – 2026". Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Посетители смогут бесплатно увидеть ключевые этапы велогонки на большом экране благодаря поддержке онлайн-кинотеатра Okko. При этом профессиональные эксперты раскроют детали командной тактики, специфику маршрута и ход борьбы за победу.

Расписание трансляций:

  • 19 июля, 14:20 – 15-й этап по маршруту Шампаньоль – Плато-де-Солезон. Обсуждение с экспертами начнется в 16:30;
  • 25 июля, 12:30 – 20-й этап протяженностью 170 километров от Ле-Бур-д'Уазана до Альп-д'Юэза с набором высоты 5,4 тысячи метров. Обсуждение – в 15:30.

Сама велогонка "Тур де Франс – 2026" проходит с 4 по 26 июля и включает 21 этап общей протяженностью более 3,3 тысячи километров с подъемами в Пиренеях и Альпах.

В парке "Крылатские холмы" расположены объекты для тренировок и соревнований по шоссейному и горному велоспорту, а также прогулочные зоны. Вход на трансляции свободный.

Ранее открылась регистрация на второй Ночной велофестиваль. Он пройдет 1 августа по Садовому кольцу. Маршрут протяженностью 16 километров начнется от Зубовской улицы.

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