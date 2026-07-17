Вдову Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Вдову народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева Элеонору Николаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Николаева скончалась 12 июля в возрасте 74 лет. Ее похоронили рядом с супругом. Могила расположена на 21-м участке Троекуровского кладбища. На надгробие возложили алые и белые розы, лилии, ирисы и альстромерии.

Николаева скончалась спустя 8 месяцев после смерти мужа. Причина смерти не раскрывается.

Николаев умер в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с его кончиной. Глава государства отметил значительный вклад покойного в становление отечественного телевидения и его неоценимую роль в профессиональном воспитании новых поколений творческих работников.