Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 09:51

Культура

Вдову Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: vk.com/andreyflor

Вдову народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева Элеонору Николаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Николаева скончалась 12 июля в возрасте 74 лет. Ее похоронили рядом с супругом. Могила расположена на 21-м участке Троекуровского кладбища. На надгробие возложили алые и белые розы, лилии, ирисы и альстромерии.

Николаева скончалась спустя 8 месяцев после смерти мужа. Причина смерти не раскрывается.

Николаев умер в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с его кончиной. Глава государства отметил значительный вклад покойного в становление отечественного телевидения и его неоценимую роль в профессиональном воспитании новых поколений творческих работников.

Читайте также


культура

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика