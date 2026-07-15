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15 июля, 21:06

Культура

Скончался брат актера Баталова писатель и священнослужитель Михаил Ардов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский писатель, священнослужитель и брат актера Алексея Баталова Михаил Ардов умер в возрасте 88 лет. Об этом написал филолог Николай Подосокорский в своем телеграм-канале.

По его словам, отец Михаил последние 6 лет жил в частном пансионате для пожилых. Причины смерти не разглашаются. Также нет информации о сроках прощания со священнослужителем.

Михаил Ардов родился 21 октября 1937 года в Москве. Его мать – актриса Нина Ольшевская, отец – писатель Виктор Ардов.

Ардов-младший окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и стал профессионально заниматься литературой. В 1964 году он принял крещение, через 3 года стал иподиаконом в Скорбященском храме на Ордынке. В 1980 году Ардов получил сан священника.

Отец Михаил написал такие книги, как "Сердце царево в руце Божией: нравственный облик Царя-Мученика Николая", "Мелочи архи..., прото... и просто иерейской жизни", "Легендарная Ордынка. Портреты", "Прописные истины", "Записки из подземелья", "Матушка Надежда и прочие невыдуманные рассказы".

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