Московские музеи покажут последний прижизненный набросок Есенина и редкую Библию

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В музеях, подведомственных столичному департаменту культуры, хранятся не просто предметы старины, а настоящие капсулы времени. Среди них – последний прижизненный набросок Сергея Есенина и редкая Библия, сообщил портал мэра и правительства столицы.

К примеру, в Музее космонавтики можно увидеть раритетную бутылку французского шампанского. В конце 1950-х годов винодел Анри Мэр пообещал тысячу бутылок тому, кто покажет обратную сторону Луны, считая это невозможным. После того как автоматическая станция "Луна-3" в 1959 году передала снимки, Мэр отправил шампанское в Академию наук СССР.

Президент академии Александр Несмеянов передал груз в ОКБ-1 Сергею Королеву, который раздал бутылки сотрудникам. Спустя годы дочь Королева Наталия нашла одну из бутылок благодаря бывшему секретарю Анне Злотниковой и передала в музей.

Еще один экспонат – шлюзовая камера модуля станции "Мир". Ее создали для наземных отработок операций. В 1990 году во время выхода в открытый космос провод скафандра защемил люк, и шлюз начал терять воздух. Инженеры на Земле за несколько месяцев придумали решение и создали новый шлюз. Наземный образец передали в музей в том виде, в каком завершились испытания.

Необычная находка недавно поступила в фонды Музея Москвы – бутылка из-под настойки "Зубровка" с запиской. Ее нашли на чердаке здания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Внутри оказалась рукописная "Справка" строителей, работавших в 1926–1927 годах. В ней указаны заказчик – Институт Карла Маркса и Фридриха Энгельса, фамилии исполнителей и стоимость работ.

Сама бутылка – образец дореволюционной тары с бочкообразным туловом. Этикетка сохранилась лишь на 25%, однако этого оказалось достаточно для опознания типа напитка.

В Московском государственном музее Есенина хранится рисунок "Набросок головы поэта, лежащего на смертном одре", сделанный художником Василием Сварогом в 1925 году. Он оказался в отеле "Англетер" одним из первых после смерти Есенина и сразу же сделал этот рисунок.

Сварог подарил его французскому писателю Анри Барбюсу, затем рисунок перешел к критику Жану Флукэ, потом к бельгийскому писателю Альберту Эгспарсу, а от него – к слависту Жану Бланкову. В 2008 году Бланков передал рисунок музею.

В Доме Гоголя выставлена Библия 1820 года, изданная Московской синодальной типографией. Это 18-е издание Елизаветинской Библии. Книга оформлена с элементами кожи и металла. Страницы исписаны пометками владельцев, в том числе на латыни.

Особую ценность экземпляру придает надпись – фрагмент текста, который Гоголь написал незадолго до своей смерти. Предположительно, кто-то переписал эти слова в семейную Библию как наставление потомкам после публикации отрывка в журнале "Русская старина" в 1896 году.

В музее на основе надписи создана инсталляция "Духовное завещание". История книги тоже полна сюжетных поворотов. Согласно легенде, она происходит из Суханова, подмосковной усадьбы князей Волконских. В начале XX века там служил егерем дед женщины, которая спустя много лет, в 2021 году, передала Библию музею.

В усадьбе Кусково размещено бисерное панно из собрания известного московского коллекционера и библиофила Александра Пожарского. В его собрании присутствовали предметы декоративно-прикладного искусства, старопечатные книги и рукописи.

Панно изначально служило частью подушки. Оно выполнено в стиле "кводлибет" – так именовали композиции, объединявшие разнородные сюжеты. Подобные вещи были особенно популярны в XVIII–XIX веках.

На оборотной стороне экспоната – небольшой рассказ. Там расположен знак с изображением девушки в русском костюме и богатыря, который щитом прикрывает шкатулку с сокровищами.

За каждым экспонатом стоит своя история, полная неожиданных поворотов, человеческих решений и следов времени. Билеты во все музеи города можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее в Музее МХАТ открылась выставка "Фиеста Петра Кончаловского". Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения художника Петра Кончаловского. Она будет работать до 6 сентября.