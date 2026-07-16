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01:29

Политика

Лавров заявил, что РФ высоко ценит позицию Китая по ситуации вокруг Украины

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российская сторона высоко оценивает подход Китая к украинскому урегулированию, который демонстрирует глубокое понимание коренных причин конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для газеты "Коммерсант", приуроченной к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Министр подчеркнул, что в Москве ценят конструктивную и взвешенную позицию Пекина, основанную на ясном видении как генезиса кризиса, так и путей его политического разрешения через устранение первопричин.

Также Лавров отметил, что видение председателя КНР Си Цзиньпина гармонично сочетается с инициативой Владимира Путина о формировании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

По словам министра, Москва готова продолжать сопряжение этих двух начинаний, задействуя как официальные каналы, так и диалог между экспертными сообществами России и Китая.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что рассчитывает на то, что его предстоящие визиты в Москву и Киев придадут импульс мирному диалогу по Украине.

Он подчеркнул, что Анкара уже имеет успешный опыт посредничества: турецкая площадка ранее принимала делегации РФ и Украины, а также выступала с инициативами, включая "зерновую сделку".

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