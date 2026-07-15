В Кремле заявили, что Россия не передавала с Вучичем никаких посланий Зеленскому

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Россия не направляла никаких посланий президенту Украины Владимиру Зеленскому через лидера Сербии Александра Вучича, который прибыл в Киев. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких посланий мы не передавали", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вучич прибыл в украинскую столицу 15 июля. В соцсетях он рассказал, что планирует провести переговоры с Зеленским. Сербский президент также примет участие в саммите "Юго-Восточная Европа – Украина".

До этого спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил на конференции в Белграде с антироссийскими выпадами. Россия выразила сожаление, что не получила должной реакции на это со стороны Сербии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что в своей речи Стефанчук обвинял РФ в "порабощении восточноевропейцев" и призывал сербов "не оглядываться на русских с позиции "младшего брата".