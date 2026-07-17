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17 июля, 19:01

Город

Входная группа и фасады зданий Электрозавода сохранятся при обновлении комплекса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа "Эталон" в ходе ревитализации территории Электрозавода намерена сохранить входную группу и фасады зданий, сформировавших облик района. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"Компания следует принципам социальной ответственности и считает важным обозначить сам факт преемственности в архитектурном облике города", – отметили в компании.

На территории пришедшего в упадок бывшего промышленного комплекса планируется создать современное общественное пространство. Оно сохранит узнаваемые архитектурные объекты, получит новый функционал и впишется в жизнь города.

Особое внимание уделят элементам, формирующим облик Электрозавода: входной группе и фасадам, выходящим на ключевые городские магистрали.

"Это неотъемлемые символы промышленной архитектуры Электрозавода, и они будут бережно интегрированы в новое общественное пространство", – заявил президент группы Юрий Бородин.

Электрозавод станет многофункциональным кластером с общественной, деловой и культурной составляющей. Бывшие промышленные корпуса превратятся в открытые для горожан пространства. На территории разместятся культурные площадки, творческие студии, кафе и магазины.

Руководствуясь предложением акционеров из АФК "Система", девелопер создаст специализированную группу с участием экспертов в сфере архитектуры, истории города и сохранения наследия. Также в компании подчеркнули, что готовы к "открытому взаимодействию с профессиональным и городским сообществом".

Ранее сообщалось, что специалисты во время реставрационных работ на ВДНХ нашли около 30 произведений искусства и исторических предметов, которые до этого считались утраченными. Самой значимой находкой стал горельеф скульптора Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!".

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