Восстановление "Правды". Как идет реставрация здания эпохи конструктивизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве началась реставрация фасадов комбината газеты "Правда". Здание 1930-х годов является памятником конструктивизма и объектом культурного наследия. Реставраторам предстоит восстановить утраченную штукатурку и провести противоаварийные работы.

В настоящее время фасад плотно закрывает строительная сетка. Снаружи поверхности очищают от слоев штукатурки и краски, а внутри здания демонтируют аварийные участки перекрытий и закрывают тепловой контур. Один из этапов – восстановление сохранившихся элементов конструкции.

"Реставрация делится на консервацию и воссоздание. На консервацию того, что удается сохранить из подлинных элементов. Здесь это, безусловно, фасад, стены здания, его вот прекрасное крыльцо. Довольно большое количество элементов внутри в интерьерах дополняется новыми элементами, которые воссоздаются по технологии практически такой же идентичной, по которой их создавали в свое время тогда", – рассказал реставратор Алексей Гинзбург.

Как пояснил управляющий партнер проекта "Дом Правды" Олег Дедков, железобетонный каркас помещают в полиэтиленовые пакеты – они позволяют специальному составу для реставрации быстрее твердеть. Также специалисты приступили к вычинке наружной кирпичной кладки. Сохранившиеся участки очищают, а разрушенные заменяют на аналогичный керамический кирпич.

Изначально в здании базировались редакции газет "Правда" и "Беднота". Но спустя время комплекс стал крупнейшим медиакластером столицы – туда переехали "Комсомольская правда", "Советская Россия", "Сельская жизнь" и другие издания. Тираж "Правды" доходил до 10 миллионов экземпляров, станки работали круглосуточно.

В феврале 2006 года в здании случился пожар. В помещении столовой на шестом этаже загорелся электрический щиток, огонь распространился по деревянным перекрытиям. В этот момент заместитель главного редактора медиагруппы "Комсомольская правда" Павел Садков вместе с коллегами был на редакционной планерке. По его словам, тогда сотрудников эвакуировали по боковой лестнице, а на улице было очень холодно.

"И решался вопрос, собственно, выхода газеты, вот этого всего. Мы очень гордимся тем, что даже несмотря на то, что произошло, газета вышла на следующий день", – поделился он.

Однако вернуться в здание после пожара сотрудникам не удалось – его вывели из эксплуатации, и долгое время памятник архитектуры эпохи конструктивизма пустовал.

При этом, несмотря на пожар и многолетнее запустение, в здании сохранились некоторые детали интерьеров. Среди находок – деревянные буквы вывески "Правда", которая когда-то украшала фасад. Из шести букв уцелели пять, одна утрачена более чем на 60%.

На полное завершение реставрации уйдут годы. В настоящее время в Москве восстанавливают 70 памятников архитектуры, еще на 40 проводят противоаварийные работы.

Ранее сообщалось, что в столице капитально отремонтировали дома, в которых жили народные артисты СССР и России. В частности, работы прошли в доме 4, корпусе 2, на улице Строителей, где жил актер Зиновий Гердт. Здание построили в 1954 году по проекту типовой серии.