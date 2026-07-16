Туроператоры РФ не получали официальных уведомлений о введении виз в Черногорию

Фото: ТАСС/Максим Конанков

Туроператоры России не получали официальных сведений о возможном введении виз в Черногорию. Такое заявление сделали представители Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, представители туроператора "Русский Экспресс" заявили, что их клиенты продолжают бронировать путевки в Черногорию. Речь идет о датах до октября включительно.

"При этом интерес к направлению этим летом на 91% выше, чем годом ранее", – добавили в компании.

Там отметили, что если будет введен визовый режим наподобие Шенгена, то спрос на это направление может существенно снизиться. Если же речь пойдет об упрощенном варианте, то продажи, скорее всего, никак не изменятся.

Ранее появилась информация о том, что власти Черногории могут отменить безвизовый режим для граждан России и Белоруссии. Правила въезда якобыизменятся с 1 октября.