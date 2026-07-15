Маркетолог Новиков: тренд на дофаминовые товары возник из-за усталости от минимализма

Спрос на дофаминовые товары резко вырос в России в 2026 году, заметили в Сети. В чем причина возникновения тренда и какую опасность для психики он может нести, разбиралась Москва 24.

"Сочетания приятны глазу"

Фото: tiktok.com/hannaaabond;instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/hagermanafstudiot; svettana_spb

В Сети заметили рост предложения на так называемые дофаминовые товары. В частности, пользуются повышенным спросом яркие цветы, сладости и декор, призванный поднять настроение. По данным одного из маркетплейсов, специализирующегося на продаже подарков, с апреля по июнь 2026 года ежемесячно фиксировалось около 70 тысяч поисковых запросов с упоминанием дофамина против 2 тысяч в январе.

Кроме того, многие бренды начали запускать отдельные опции с нарочито ярким и гротескным дизайном. Новый визуальный стиль тепло встретили в соцсетях, отмечая его яркость и непохожесть на более сдержанные варианты. По словам пользователей, такие элементы создают у них ощущение уюта.

"Если выйти на природу, там все как раз именно такое, эти сочетания в букете приятны глазу и несут прекрасные чувства", "давно искали что-то именно такое – яркое и домашнее", "я влюбилась именно в такой вариант, так выглядит яркое и настоящее", – поделились пользователи.

Однако некоторые убеждены, что время подобных дизайнов прошло, и назвали их "колхозом".

"Когда этот тренд только начался, меня охватил ужас, неужели это будет повсюду", "это безвкусица, какой поискать", "кажется, скоро мы вернемся к прозрачной пленке и ресничкам на розах", – отметили в соцсетях.

Популярность дофаминовой эстетики маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков связал с усталостью от минимализма, который доминировал в интерьерах, моде и визуальной культуре последние годы.

"Люди утомились от сдержанных, нейтральных, почти стерильных пространств, серых и бежевых тонов, ощущения одинаковости. На смену приходит запрос на яркость, эмоциональность, выразительность", – рассказал он Москве 24.

По оценке специалиста, в последнее время людям все чаще хочется цвета, нарочитости, крупных форм и деталей, которые вызывают ностальгию, напоминают о детстве или более беззаботных временах. Некоторым также нравится эстетика китча – нарочито безвкусная, но живая и искренняя.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов Сам термин "дофаминовая эстетика" – скорее маркетинговая уловка, чем научное понятие. Доказательной базы, что этот стиль действительно влияет на выработку дофамина, серотонина и других нейромедиаторов, не предоставлялось. Однако это не отменяет социального механизма: когда люди видят в соцсетях яркие, необычные, эстетичные фотографии, они испытывают желание прикоснуться к этому и воспроизвести в своей жизни.

Дофаминовая эстетика – это возвращение максимализма, который был характерен для предыдущих десятилетий и теперь переосмысляется, добавил маркетолог.

При этом эксперт предположил, что сам тренд продлится всего несколько месяцев. Он объяснил это тем, что тенденции, основанные на эмоциональном импульсе, обычно живут недолго. В то же время есть запрос на эмоциональность, поэтому тренд может не умереть полностью, а перерасти в нечто более устойчивое, например в интерес к персонализированному, эмоционально насыщенному дизайну.

"Для бизнеса важна не просто погоня за тенденцией, а правильная стратегия входа. Лучше всего запускать что-то новое не тогда, когда все конкуренты активно используют дофаминовую эстетику, а на этапе замедленного, но заметного роста интереса. Эффективный инструмент в этом случае – лимитированные серии, сезонные предложения", – уточнил эксперт.

Наиболее органично дофаминовая эстетика работает в сферах, где продукт можно быстро пересобрать без серьезных инвестиций. Например, во флористике, кондитерском деле и оформлении мероприятий, подчеркнул маркетолог.

Хуже всего тренд подходит для сфер, где требуется серьезный ремонт, перенастройка оборудования, закупка дорогих материалов или подгонка производственных линий под большие партии. К моменту, как все это будет готово, ажиотаж пройдет, и продукт окажется невостребованным, пояснил Новиков.

Вызывает зависимость?

Дофамин – гормон и нейромедиатор, который выделяется при предвкушении и получении награды, объяснила в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Дарья Яушева.

По ее словам, маркетологи довольно точно уловили эту связь: человек задумывается о покупке, и уже это ощущение может доставить удовольствие.

"В момент ожидания и приобретения действительно вырабатывается дофамин. Однако удовольствие не длится долго – срабатывает гедонистическая адаптация, и человеку хочется снова. Если это становится основным или единственным способом регулировать себя, то превращается в проблему, и человек может впасть в зависимость", – пояснила психолог.

Она уточнила, что человечество живет в эпоху клипового контента и мгновенного получения желаемого. Это влияет на работу мозга: все труднее ждать, выше импульсивность, сложнее сдерживаться.





Дарья Яушева клинический психолог Мгновенные покупки и движение за стимулом закрепляют эту стратегию поведения. Но не всегда возможно сразу получить желаемое, а способность выдерживать неопределенность и переносить ожидание – крайне важные качества взрослого. Если мы стремимся к достижению больших целей и к жизни, которой можем управлять, неизбежны периоды, когда нужно уметь ждать, выдерживать скуку, где-то терпеть и не идти за эмоциональным всплеском.

С точки зрения нейробиологии, выдержка развивает префронтальную кору, отвечающую за самоконтроль. Поэтому, если человек прибегает к мгновенному получению удовольствия постоянно, он оказывает себе медвежью услугу, пояснила Яушева.

Она отметила, что термин "дофаминовая одежда" возник в индустрии моды еще на заре 2020-х годов. Идея была в том, что ее покупка улучшит настроение и поможет справиться с депрессией.

"В итоге работал эффект ожидания, и это вообще не про то, что желтый цвет, скажем, поднимает уровень гормона. Это был эффект плацебо и самосбывающегося пророчества. То же самое происходит и сейчас", – добавила Яушева.

Также она связала современную тенденцию с ностальгией: это явление может придавать смысл жизни, дарить приятные переживания, а также формировать социальные связи с людьми, увлеченными тем же. Кроме того, психолог не исключила, что это может быть проявлением заземления, чтобы пережить тревогу.





Дарья Яушева клинический психолог Эффективнее всего справляться с этим состоянием можно, напоминая себе, что у любой эмоции есть пик и спад, как у волны. Каждый раз, когда мы не убегаем от чувства, а выдерживаем его, тем самым учим психику тому, что это доступно. Это не идти за тревогой, не подавлять ее и тем самым усиливать, а проживать и брать под контроль.

В таком случае появляется понимание, что происходящее не так страшно, и это позволяет выстраивать план по борьбе с трудностями. Также и с импульсивностью: выдерживая импульс и не поддаваясь ему, человек учится владеть собой.

"Помогает и переключение на конструктивные действия, даже если есть тревога, стоит определить, что сейчас действительно важно сделать, и не ждать, пока пройдут неприятные эмоции, а идти вместе с ними", – уточнила Яушева.

Если человеку совсем тяжело, психолог посоветовала учиться себя поддерживать, как друга или любимого ребенка, разговаривать с собой тепло и ласково. Внутренний диалог поначалу может быть непонятным и неловким, но постепенно благодаря ему будет расти внутреннее спокойствие и тепло к себе, заключила специалист.

