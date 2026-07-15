Визовый центр Италии в Москве введет обязательную биометрию для заявителей из регионов

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Визовый центр Италии в Москве Almaviva вводит обязательную сдачу биометрии для заявителей из регионов при каждом обращении с 20 июля. Об этом в телеграм-канале сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники.

Данное решение связано с борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания. Заявители нередко используют измененные регистрации, чтобы сдать бумаги в более удобном городе.

При этом Италия не первая страна, которая вводит данные требования, отметили в АТОР. До этого аналогичную меру ввела Испания. Такая же ситуация складывается и с получением шенгенских виз в Грецию. Для этого требуется сдавать отпечатки пальцев при каждом обращении.

По информации туроператоров, нововведение в центрах Almaviva касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Однако официальных подтверждений на сайте Almaviva пока нет. Туроператоры не получали уведомлений ни от консульства, ни от самого визового оператора.

Almaviva принимает документы в 8 городах: Москва, Самара, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести запрет на въезд в Евросоюз всем, кто служил в ВС РФ с начала проведения СВО в 2022 году. На этом фоне в Брюсселе подтвердили подготовку целевых ограничительных визовых мер в отношении россиян.

МИД РФ осудил инициативу. Дипломаты напомнили, что, несмотря на то что допуск на свою территорию является внутренним делом государства, любое решение не должно носить дискриминационный характер.