Главный инженер Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона ВСУ

Фото: MAX/"ЗАЭС. Официально"

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев стал жертвой удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар", – уточнил он.

Также погиб водитель Дмитрий Филиппов.

Пресс-служба ЗАЭС подчеркнула, что Яковлев посвятил свою жизнь атомной энергетике. Он нес ответственность за безопасную эксплуатацию станции. Убийство атомщика представители АЭС назвали преступлением, которому невозможно найти оправдание.

"Это посягательство не только на человеческую жизнь, но и на сам принцип безопасности ядерных объектов, который всегда должен оставаться вне политики и насилия", – указала пресс-служба станции.

Коллектив Запорожской АЭС выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Яковлева.

Лихачев добавил, что политическое руководство России уже знает о случившемся. Он подчеркнул, что данная атака стала возможна в результате прямого поощрения терактов Киева со стороны Запада. По словам главы "Росатома", Москва ждет оперативной, четкой и конкретной реакции на произошедшее от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее специалисты МАГАТЭ подтвердили наличие значительных повреждений в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре. В частности, пострадала пожарная часть, которая играет важную роль в реагировании на чрезвычайные ситуации на станции. Также она обеспечивает противопожарную защиту самого города, на территории которого проживают сотрудники станции и их семьи.